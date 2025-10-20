アメリカの伝説的ベーシスト、アンソニー・ジャクソン（Anthony Jackson）が10月19日、73歳で死去した。エレクトリックベースの可能性を拡張した革新的奏者であり、6弦ベース「コントラバス・ギター」の考案者としても知られる。訃報は愛用楽器の製作元Fodera Guitars社および長年の共演者アル・ディ・メオラにより公表された。Fodera社は「最も先見的で影響力のあるベーシストの一人、彼のレガシーは、FoderaのDNAに刻み込まれて