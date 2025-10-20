東海地方は、今週は季節が少し前進し、日中は秋らしい過ごしやすい日が多くなるでしょう。朝晩は冷える日もあるため、服装選びにご注意ください。ただ、この先も気温は平年より高い傾向が続くため、季節の歩みは今後もゆっくりで、今年の紅葉は平年並みか遅くなる見通しです。今日20日は晴れ間の出る所が多い夕方以降はにわか雨も今日20日、前線は本州の南の海上に停滞していますが、陸地からやや離れ、活動も弱まっています。こ