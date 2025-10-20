※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじたくろうは付き合い始めて半年の彼女、ちはると同棲をスタート。しかし、同棲初日からちはるとその家族の非常識ぶりに戸惑うことに。ちはるの両親がアポなしで訪問したくろうの許可なしに泊まっていき、次の週末も泊まりに来ると言い出したり、ちはるはペットボトルは燃えるという理由で資源ごみには出さない。そんな