東京午前のドル円は１５１．２０円付近まで円安・ドル高推移した。自民と維新が連立政権樹立で事実上合意し、自民党の高市総裁が第１０４代首相となる見通しであることが円安を後押ししている。ただ、来週には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や日銀金融政策決定会合が控えており、週明けの円売りの動きは控えめ。 ユーロ円は１７６．３６円付近、ポンド円は２０３．１１円付近、豪ドル円は９８．４８円付近まで上昇