俳優・上野樹里（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）の和田唱（49）、愛犬・マリブちゃんとの3ショットを公開した。【写真】「素敵な家族」「マリブちゃん樹里さんと似てる」上野樹里＆和田唱＆愛犬の“ほっこり”3ショット上野は現在、自身がデザイン、ディレクション手がけるブランドプロジェクト『TuiKauri（トゥイカウリ）』のポップアップを東京・六本木蔦屋