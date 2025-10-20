フランス・パリのルーブル美術館に19日、4人組が押し入り、宝飾品などを奪って逃走しました。わずか7分間ほどの犯行で、事件の影響で美術館は終日休館となりました。盗難事件が起きたのはパリの人気観光地のルーブル美術館で、フランスメディアによりますと、ナポレオンと皇后の宝石コレクションから冠などの宝飾品8点が盗まれたということです。犯人は覆面をかぶった4人組だったということで、19日の開館直後の朝9時半ごろ、高所