埼玉県松伏町の保育園に放火しようとしたとして保育士の女が逮捕されました。警察によりますと逮捕された保育士の今成沙弥香容疑者は18日の夜、自身が勤務する松伏町の保育園に侵入し室内に放火したとみられています。1階の職員室のカーペットの一部が燃えるなどしましたがケガ人はいませんでした。当時、保育園は施錠されていましたが、防犯カメラに不審な人物が映っていたことから警察が捜査していました。今成容疑者はこの保育