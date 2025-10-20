NHK元会長の海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが19日午後10時5分、誤嚥性肺炎のため東京都の病院で死去した。91歳。茨城県出身。1934年（昭9）5月5日、茨城県潮来市生まれ。57年早大卒業後、NHKに入局。一貫して報道畑を歩み、政治部長、報道局長などを歴任。93年に専務理事、94年に副会長となり、97年7月に会長就任。3期7年半にわたって務めた。会長在任中は地上デジタル放送の開始に向けた投資や、インターネットを活用