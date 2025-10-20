大分県大分市で行方不明になった高齢の男性を発見した警察犬に20日、警察から署長賞が贈られました。 ロッキー号と指導士の高野羽瑠菜さん 大分南警察署から署長賞を贈られたのはラブラドールレトリバーのオス・「ロッキー号」2歳と指導士の高野羽瑠菜さんです。 ロッキー号と高野さんは9月、中戸次の高齢者施設から行方不明になった70代の男性を2キロほど離れた山の中で発見しま