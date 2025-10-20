東海地方は、きょう午後は晴れる所が多く、日中も過ごしやすい気温になるでしょう。 【写真を見る】東海地方はこの先秋本番の涼しさに きょうの予想最高気温は名古屋･津･尾鷲で25℃ 晴れ間が広がり過ごしやすい気温 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/20 昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっています。けさの名古屋の最低気温は19.2℃と、平年より高いものの涼しい朝となりました。 きょうの午後は各地で晴れ間が広がる予想