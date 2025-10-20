通販大手のアスクルのシステム障害は、いまも復旧の見通しが立っていません。こうした中、「無印良品」でもネット販売が停止されるなど、影響が広がっています。アスクルによりますと、システム障害は身代金要求型のコンピューターウイルス・ランサムウェアへの感染によるもので、アスクルが展開する法人向け通販「ASKUL」や「ソロエルアリーナ」のほか、個人向け通販の「LOHACO」にも及んでいて、すべての受注や出荷を停止してい