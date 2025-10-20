上越市で18日午後、交差点で軽ワゴン車とバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた上越市に住む18歳の男子高校生が死亡しました。事故があったのは上越市昭和町1丁目の主要地方道（上越新井線）の交差点です。警察によりますと18日午後6時半すぎ、信号機のある交差点で、27歳の男性会社員が運転する軽ワゴン車と、男子高校生が運転する400CCのバイクが衝突しました。軽ワゴン車が右折しようとしていたと