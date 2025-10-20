Image: RODE オーストラリアのオーディオメーカー RODE（ロード）のスマートフォン向けワイヤレスマイク Wireless Microがお買い得になってますよ。公式オンラインストアの販売価格は、149ドルから99ドル（約1万5000円）と大幅セール中です。どこでも持ち運べる超小型サイズ Image: RODE 高性能かつ小型軽量