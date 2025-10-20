「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位iPhone 17（アップル）4位iPhone 17 Pro（アップル）5位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位Pixel 9a（Google）7位arrows We2（FCNT）8位iPhone Air（アップル）9位Galaxy S25（SAMSUNG）10位AQUOS sense9（シャープ）＊