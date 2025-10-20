名古屋市は、ハロウィーンの混雑による事故やトラブルを防ぐため、10月30日と31日に栄のオアシス21を閉鎖すると発表しました。 【写真を見る】名古屋･栄の｢オアシス21｣ 10月30･31日は閉鎖 ハロウィーンの混雑で事故やトラブル防ぐため… 広沢市長｢ルールに従って安心安全に楽しんで｣ （名古屋市・広沢一郎市長）「オアシス21やヒサヤオオドオリパークでは、ハロウィーンイベントを行っていない。