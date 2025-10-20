「意思統一はできていたからこそ、悔しいです」池田昌生の言葉通り、ショックの大きいドローだった。10月19日、湘南ベルマーレはJ１第34節で京都サンガF.C.とホームで対戦した。湘南は29分、ハイプレスでボールを奪った中野伸哉のラストパスを鈴木章斗が決め切り、先制に成功。45＋１分に相手DFの鈴木義宜が決定機阻止で退場となり、数的優位となったなかで、ボールを保持する時間も作りながら、終盤まで１点リードのまま試