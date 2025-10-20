2025年10月19日、香港メディア・香港01は、事故が相次いでいる小米（シャオミ）の電気自動車（EV）「SU7」について、湖北省武漢市で再び制御不能による事故が発生したと報じた。記事は、武漢市の車谷大道で17日午前7時ごろ、「SU7」が制御を失い、中央分離帯のガードレールに衝突後、対向車線に飛び出し、軽貨物車と衝突する事故が発生したと紹介。現場の画像からは、金属製のガードレールが複数箇所で断裂し、破片が飛散している