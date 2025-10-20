フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ABCテレビ27日にスタートするドキュメンタリー番組『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』シーズン2を、21日0時から先行独占配信する。『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』LDH所属アーティストの光と影に迫るエンタテインメントドキュメンタリー。光り輝く舞台に立ち、人々を魅了するアーティスト。輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたスト