人間国宝の陶芸作品を見られる展覧会が、新潟市のデパートで開かれています。 新潟伊勢丹で開かれている『人間国宝 十四代 今泉今右衛門展』。江戸時代から受け継がれる技法が生かされた作品約70点が展示されています。 2014年に陶芸部門では史上最年少の人間国宝に認定された十四代・今泉今右衛門さん。18日は、会場でファンを前に作品にかける思いを語りました。 『人間国宝 十四代 今泉今右衛門展』は、20日まで