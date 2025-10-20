上皇后さまの91歳の誕生日を祝うため天皇皇后両陛下と愛子さまが仙洞御所を訪問されました。天皇皇后両陛下は、20日午前11時すぎ、91歳の誕生日を迎えた上皇后さまを祝うため、お住まいの仙洞御所を訪問されました。これに先立ち、長女の愛子さまも仙洞御所に入り、にこやかに手を振られていました。上皇后さまは、去年の右大腿骨骨折のあと、ほぼ骨折前の状態まで回復し歩行や軽い運動を続けられる一方、側近によりますと、疲れや