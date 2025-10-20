20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1480円高の4万9040円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8970.4円に対しては69.60円高。出来高は3万7853枚となっている。 TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比66.5ポイント高、現物終値比4.91ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49040 +