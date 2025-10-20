ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』最終話が、19日に配信された。※以下、ネタバレあり。『ガールオアレディ シーズン2』場面カット (C)AbemaTV, Inc.○「昨日の夜、トシヒコが…」最終話では、いよいよ14日間の婚活の旅が完結。運命の告白タイムを前に、年収1億円の歯科医・ノリヤスと同棲していた経営者・モエミが、猛アプローチを続ける美容師・トシヒコのもとを訪れた。そして、モエミが「昨日の夜、