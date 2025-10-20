8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、28日発売のファッション雑誌『Oggi』12月号（小学館）から新連載「照れワーク」をスタートさせる。連載初回は8ページの大ボリュームで展開され、菊池が表紙モデルを務める特別版では、黒ジャケットをさらりと着こなし、大人っぽい表情が印象的なカットが採用されている。【写真】かっこよくジャケットを羽織る菊池風磨「きっと、Oggi 読者のみなさんも大変なことや責任ある仕事が増えて