アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の第11弾先行カットが公開された。【写真】河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』表紙全4種一覧本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録