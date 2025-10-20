タカラトミーは、テレビ番組「SASUKE」コラボレーションのアクションゲーム「アスレチックランドゲームSASUKE」を、2025年10月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。既発のシリーズと接続すれば長いコースに2022年発売の「アスレチックランドゲーム」第4弾で、シリーズ初のコラボレーション商品が登場。同番組のチームが監修したという9つのアトラクションを用意し、ボタンやダイヤル、レバー操作で左右の