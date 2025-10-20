【ブンデスリーガ】マインツ3−4レヴァークーゼン（日本時間10月18日／メーヴァ・アレーナ）【映像】背中から落下した瞬間マインツに所属する日本代表のMF佐野海舟が、空中戦でバランスを崩し背中から落下。危険なプレーにファンから心配の声が寄せられた。日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、マインツはホームでレヴァークーゼンと対戦。佐野に対する危険なプレーがノーファウル判定され、観客からブーイングが