台風22号と23号で大きな被害を受けた八丈島で、おととい、倒木の撤去作業中に男性が大けがをしていたことがわかりました。おととい午前9時ごろ、八丈町大賀郷地区の路上で、「倒木の撤去中にけが人が出た」と消防に通報がありました。警察によりますと、倒木の撤去作業をしていた40代の男性作業員の頭に木があたったということです。男性は大けがをして病院に運ばれましたが、運ばれた際、意識はあったということです。町によりま