20日朝、秋田県湯沢市の市街地で4人がクマに相次いで襲われ、けがをしました。襲ったクマは建物の中に入り込み居座っていて、市や猟友会などが捕獲を試みています。【映像】クマ JR湯沢駅近くの市街地に居座る警察や消防などによりますと、午前5時半すぎから6時半頃にかけて、市の中心部で男性4人が相次いでクマに襲われました。いずれも会話ができる状態です。このうち4人目の男性は住宅から外に出た際に襲われ、クマはそのま