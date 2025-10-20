上皇后美智子さまがきょう、誕生日を迎え、天皇ご一家や皇族方がお住まいを訪問されました。上皇后さまが91歳の誕生日を迎え、きょう午前11時すぎ、天皇皇后両陛下がお住まいの仙洞御所をあいさつのため訪問されました。これに先立ち、長女・愛子さまもお祝いに。ピンク色の帽子とドレス姿で、車の窓を開けて笑顔で手を振られました。また、▼秋篠宮家の次女・佳子さま、▼常陸宮ご夫妻、▼三笠宮家の瑶子さま、▼高円宮妃久子さま