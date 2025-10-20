2023年に茨城県の日立市役所前と東海村役場に車で突っ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた日立市の無職益子泰被告（55）は20日、水戸地裁（有賀貞博裁判長）の初公判で「人を殺傷しようと考えたことはない」と起訴内容を一部否認した。検察側は冒頭陳述で、母親らへの不満が深刻だと周囲に思い知らせるとともに、核燃料加工会社ジェー・シー・オー（JCO）で1999年に起きた臨界事故で抱いた同村への不満を晴らすために突