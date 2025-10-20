ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦○ ブルージェイズ 6 − 2 マリナーズ ●＜現地時間10月19日ロジャース・センター＞アメリカン・リーグの優勝決定シリーズ第6戦が19日（日本時間20日）に行われ、あとがないブルージェイズが本拠地で快勝。同シリーズの対戦成績は3勝3敗となり、ナショナル・リーグ王者のドジャースが待つワールドシリーズ進出の行方はあすの第7戦（ロジャース・センター）に持ち込まれた。ブルージェイズ打