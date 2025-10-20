ラッパーでシンガーのちゃんみな（27）が19日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時15分）にリモートで出演。13歳から遺書を書いていることを明かした。朝日奈央から「目標とか人生設計をしてみたりするんですか」と問われたちゃんみなは「私は死から逆算をしていて、13歳のころから遺書を書いてます」と話した。そして「毎回更新されていくんですけど、遺書は職業柄、飛行機に乗ることも多いんですけれども、夫に毎回（遺書を