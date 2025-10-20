Netflix（ネットフリックス）人気ドラマ「暴君のシェフ」でイケメン芸人コンギル役を務めた俳優イ・ジュアン（29）が、肝臓を母に移植した際の痕跡を公開した。韓国公営放送のバラエティー番組に出演時に自宅を披露。3つの部屋と野外テラスなどのおしゃれな一軒家で、自ら3カ月間インテリアの勉強をして、3D図面を制作して内装をデザインしたという。番組の中で、臓器移植に話題が及び、腹部の傷痕を公開した。「母親に肝臓を寄贈