大谷が衝撃の3本塁打＆7回途中無失点10K米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。同僚のマックス・マンシー内野手は、大谷の2本目の本塁打が飛距離469フィート（約142.9メートル）と計測されたことに疑問を呈している。初回のマウンドで3者連