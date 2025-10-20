鈴木彩艶はPKもセーブしチームを救ったイタリア1部パルマは現地時間10月19日に行われたセリアA第7節ジェノア戦で0-0の引き分けに終わった。この試合でパルマの日本代表GK鈴木彩艶がPKストップで無失点に貢献したなか、後半に見せた超絶セーブに「反射神経どうなってる？」「えぐいだろこれ」と話題を呼んでいる。多くの負傷者を抱えるパルマがジェノアのホームに乗り込んだ一戦は、前半のうちにアクシデント。パルマDFニアカテ