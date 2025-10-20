高齢者がスポーツなどを通じて交流する「ねんりんピック岐阜」の会場で、最新の福祉用具を紹介するイベントが開かれています。会場では、岐阜県養老町で車いすなどを手掛けるメーカーなど5社が、福祉用具を紹介するブースを出展しています。前輪に横回転するパーツを組み込んだことで、その場で方向を変えることができる電動車いすは、家の中など狭いスペースで自由な旋回を可能にしま