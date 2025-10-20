シント＝トロイデンMF松澤海斗が加入後初ゴール今夏の移籍市場でJ2リーグのV・ファーレン長崎からベルギー1部シント＝トロイデンに移籍したMF松澤海斗が、現地時間10月19日に行われた第11節のアンデルレヒトとの上位対決で加入後の初ゴールを記録した。シント＝トロイデンは日本代表DF谷口彰悟をはじめ、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、FW後藤啓介の5選手が先発出場した。前半19分までに両チームが点を取り合