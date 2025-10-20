20日未明、北九州市戸畑区でアパートの一部を焼く火事があり、焼けた部屋に住む男性が病院に搬送されました。 午前2時半ごろ、北九州市戸畑区高峰で、3階建てのアパートに住む男性から「3階が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、アパートの3階部分およそ120平方メートルを全焼したほか、隣接するアパートの一部が焼けました。 警察によりますと