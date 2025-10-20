最優秀賞に選ばれた「鬼退治スタミナ丼」 岡山の食材を使ったオリジナルのどんぶりコンテスト「桃太郎さんの地産地消どんぶり王選手権」の最優秀賞に、三宅医院（岡山市南区）に勤務する石井伴明さんのレシピが選ばれました。 石井さんが考案した「鬼退治スタミナ丼」は、カレー風味に仕上げた鶏むね肉や彩り野菜を使った栄養たっぷりのカレー南蛮丼です。 11月16日に下石井公園（岡山市北区幸町）で開かれ