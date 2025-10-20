元ＮＨＫ解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が２０日フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。番組では、自民党と日本維新の会が連立を協議している問題で、首相補佐官に維新の遠藤敬国対委員長を起用する案が浮上していることを報じた。遠藤氏は秋田犬保存会会長も務め、２０１８年平昌五輪フィギュアスケート女子金メダルのザギトワに秋田犬マサルを贈呈した人物として紹介。