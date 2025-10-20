模型や切り絵などの工作が趣味の方に激推ししたい、優秀アイテムをスタプロで見つけました！繊細なカットが要求される場面ではカッター選びが重要ですが、一般的なカッターだと刃ブレが気になる…そんな悩みを抱えている方にこそおすすめです！刃ブレを極力抑えた仕様で、細かいカッティングもお手の物ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プレシジョンカッターナイフ価格：￥550（税込）販売ショップ：スタンダード