◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ６―２マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズが３勝２敗で王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦が１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが相手の３失策につけこみ、ゲレロら２発もあって６―２で快勝。対戦成績を３勝３敗のタイとした。２回、ブルージェイズは先頭のバーシ