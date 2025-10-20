◇ベルギー1部第11節シントトロイデン2―2アンデルレヒト（2025年10月19日シントトロイデン） 今夏J2長崎から加入したベルギー1部シントトロイデンのFW松沢海斗が、2―2で引き分けたアンデルレヒト戦で欧州での初ゴールを挙げた。1―2の後半23分からピッチに立つと、迎えた同31分だった。ペナルティーエリア内左でゴールに背を向けてパスを受けると、ターンから相手DFをかわし、右足を振り抜く。ボールはファーサイドの右