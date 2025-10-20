プロ野球への登竜門、ドラフト会議（23日）が迫る中、吉報を待つのは社会人野球の名門・ENEOSの村上裕一郎（24）。持ち味の長打力を生かし、社会人1年目の昨年は最多本塁打王に輝いた社会人屈指のスラッガーだ。愛媛・八幡浜市のみかん農家に生まれた村上は、幼い頃から両親や祖父母らと共に畑で汗を流してきたという。愛媛の土地で培ったパワーを武器に夢の舞台を見据える。【写真を見る】“社会人屈指のスラッガー”ENEOS・村上