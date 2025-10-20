今回ご紹介するのはダイソーで見つけたペンスタンド。ペンスタンドといっても、可愛いゴリラのデザインのアイテムなんです！あまりに可愛いつぶらな瞳に、思わず購入。表情が絶妙にツボな収納アイテムです。置いておくだけで、インテリアアイテムにもなるのでおすすめ。ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマルスタンド（ゴリラ、ゾウ）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーつぶ