世界体操の男子予選が19日、インドネシアのジャカルタで行われ、個人総合で3連覇を目指す橋本大輝選手（24=日本生命・セントラルスポーツ）と、パリ五輪金メダリストの岡慎之助選手(21＝徳洲会体操クラブ)が個人総合に出場しました。橋本選手は、合計83.065点をマーク。初日終了時点（8班中6班終了）で暫定首位。予選を振り返り、2種目目の鉄棒であまりいい演技ができず、そこから少しずつ体力を使い、ゆかでも多少焦ってしまいミ