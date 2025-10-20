あなたは「レモン彗星」をご存じですか？これは2025年1月に発見された新しい彗星で、地球に最接近するのは約1300年ぶり。今回のチャンスを逃すと･･･次に地球に接近するのは1100年以上先だということです。そんな「一生に一度」しか見ることができない、レモン彗星はいつ、どこで見ることができるのでしょうか？国立天文台に聞きました。【画像で見る】21日に地球に最接近する“レモン彗星”（さいたま市青少年宇宙科学館・17日撮影