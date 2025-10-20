◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦マリナーズ2―6ブルージェイズ（2025年10月19日トロント）マリナーズは19日（日本時間20日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に敗戦。球団初のワールドシリーズ進出へ王手をかけながら足踏みし、ブ軍に逆王手をかけられた。2回にバーショの左中間への打球を中堅手・ロドリゲスが処理ミス。無死二塁にすると、続くクレメントのゴロを今度は三塁手