ドジャースのナ・リーグ連覇に妻たちが祝福を送りました。日本時間18日、ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に挑んだドジャースは3ホームラン＆7回途中無失点10奪三振の大谷翔平選手の活躍を中心に躍動し勝利をつかみ、ナ・リーグ連覇を達成しました。試合前にドジャース夫人会は恒例の集合写真をSNSに投稿。大谷選手の妻・真美子さんも青いジャンパーを着て応援にかけつけていました。試合後にはグラウンドで直接祝