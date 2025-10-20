歯と口の健康を呼び掛ける図画ポスターと標語コンクールの表彰式が10月19日に高知市で行われました。このコンクールは、子どもたちに歯と口の健康を呼びかけようと県歯科医師会が毎年実施しています。コンクールは図画・ポスター部門と標語部門で県内の幼稚園から高校までの合わせて335作品と、学校賞として県内の小学校と中学校の合わせて6校が入賞しました。19日に高知市で表彰式が開かれ、受賞者